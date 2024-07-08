لطلاب الثانوية العامة، تعرف على برنامج هندسة البرمجيات في حاسبات حلوان

أنشئ برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان منذ عام 2006 وهو تخصص فريد من نوعه، وهو أول برنامج خاص بهندسة البرمجيات بالجامعات المصرية.

برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

يقدم البرنامج الجديد نظاما تعليميا متميزا يعتمد على الساعات المعتمدة، مع التركيز على جودة التعليم من خلال تحديد عدد الطلاب في المحاضرات والمعامل. ويحرص مجلس إدارة البرنامج على اختيار نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية لإثراء العملية التعليمية. كما يوفر البرنامج فرصًا فريدة للطلاب المتميزين من خلال منح دراسية في الخارج، وتدريبات في كبرى شركات البرمجيات. ويمتد دعم البرنامج لخريجيه من خلال ترشيحهم للعمل في الشركات الكبرى، مما يعزز فرصهم في سوق العمل.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

ويكسب البرنامج الخريج أهم المهارات فى تطبيق مفاهيم الحوسبة والرياضيات في مجال تخصص هندسة البرمجيات، والقدرة على تحليل المسائل وإيجاد الحلول المناسبة، والقدرة على تصميم الأنظمة المحوسبة وكافة مكوناتها، وتطبيقها، وتقييمها، بناءً على المتطلبات، وإمكانية العمل ضمن فريق عمل لتحقيق الهدف المحدد، بجانب فهم المسؤوليات المهنيّة، والأخلاقيّة، والقانونيّة، والأمنيّة، والاجتماعيّة.



كما يكسب البرنامج القدرة على استخدام مهارات الاتصال للتواصل مع الآخرين، والقدرة على تحليل تأثير الحوسبة على الأفراد والمؤسسات والمجتمع محليًا وعالميًا، التحلي بالدافع والرغبة في تطوير نفسه وفي التعليم المستمر، القدرة على استخدام التقنيات والأدوات والمهارات في مهنة الحوسبة.

فهم العمليات التي تساند تسليم الأنظمة الحاسوبيّة، وإدارتها في المؤسسات.

ويدرس الطالب مقررات متخصصة لتطوير التطبيقات التي تساعد المؤسسات على معالجة ودعم المعاملات التى تتم بشكل يومى (Operational Systems).

ويقدم البرنامج مقررات خاصة بتحليل البيانات وتحويلها الى معرفة لمساعدة متخذي القرار من التعرف على الفرص والتغلب على المخاطر واتخاذ قرارات سريعة ودقيقة وتشمل تلك المقررات الذكاء الاصطناعي، التنقيب فى البيانات، مستودعات البيانات، بحوث العمليات، نظم المعلومات الإدارية، علم البيانات، هندسة المعلومات، ونظم دعم اتخاذ القرار.

وتوفر ادارة البرنامج وبالتعاون مع المؤسسات المختلفة فى المجال فرص تدريب صيفي لطلاب البرنامج وذلك لتأهيلهم لسوق العمل.

وتتمثل شروط القبول الحصول على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أوعلمى علوم ويشترط الحصول على الحد الأدنى لكليات الحاسبات الحكومية.

كما ان مدة الدراسة 4 سنوات ( 8 فصول دراسية) شرط تحقيق 132 ساعة للتخرج

ويوفر البرنامج مجالات العمل بعد التخرج كمهندس برمجيات، مطور ومصمم برامج، محلل بيانات، مهندس بيانات فى شركات البرمجة المحلية والاقليمية والدولية.

وأيضا يمكن للخريج العمل فى أقسام تكنولوجيا المعلومات فى مؤسسات القطاع العام وكذلك الخاص (مثل البنوك وشركات الإتصالات والمستشفيات).