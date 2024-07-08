تحرير 38 مخالفة مرورية خلال حملات مكثفة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات والمرور والوقوف على مدى التزام كافة سيارات الأجرة والسرفيس بخطوط السير بجميع مراكز المحافظه وعدم زيادتها واستغلال وإرهاق المواطنيين والمترددين لاستقلال الميكروباصات المتخصصة لنقلهم لقضاء مصالحهم.

تحرير 8 محاضر ضد المخالفين بحملات مرورية

وقام مشروع المواقف بالبحيرة برئاسة اللواء عبد المنعم السبيعى المدير التنفيذي للمشروع بحملات مرورية على سيارات السرفيس للتأكد من الإلتزام بخطوط السير والتعريفة وعدم تجزئة خطوط السير واسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر ضد المخالفين.

تحرير 30 مخالفة وتغريم المخالفين غرامة تتراوح من 500 حتى 3000 جنيه

كما تم القيام بحملات مماثلة على المواقف العشوائية بمدخل بسطرة وحوش عيسى ومدخل الشرطة العسكرية ومصرف الخيرى والكوبرى الدولى وأمام المعهد الطبي القومي ومستشفى ليدى كير وأسفرت الحملات عن تحرير 30 مخالفة وتغريم المخالفين غرامة تتراوح من 500حتى 3000 جنيه.

وشددت محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بجميع المراكز والمدن للوقوف على إلتزام كافة السيارات بخطوط سيرها والإلتزام بعدد الركاب مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي سرفيس مخالف وقام بتجزئة الخط وتحصيل أجرة زيادة.