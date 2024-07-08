تحديات الوضع بغزة، تعرف على تفاصيل لقاء وزير الخارجية ومفوض الأونروا (صور)

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت المناقشات بحسب تدوينة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية سبل دعم عمل الوكالة وجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديات الوضع الإنسانى داخل القطاع.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي مشترك، بين وزير الخارجية ومفوض الأونروا.

جدير بالذكر أن مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

واستنكرت جمهورية مصر العربية - في بيان لوزارة الخارجية - استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.

وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مطالبة إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.