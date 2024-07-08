غلق مخبزين لإنتاجهما خبز ناقص الوزن بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال بتنفيذ حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز أبو حمص، وبمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية ،ت نفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لضبط ومراقبة الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 جراما للرغيف

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 جراما للرغيف وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة 3 شهور، وآخر قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جراما للرغيف الواحد وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمده شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

ضبط 12 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما في الرغيف الواحد

كما تم ضبط 12 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما في الرغيف الواحد ومخبز تصرف فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بالإضافة لتحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وسعر ووزن الرغيف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.