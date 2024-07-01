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لطلاب الثانوية العامة، تعرف على كلية الطب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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تنسيق الجامعات 2024، تتميز كلية الطب جامعة حلوان في التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ولها رسالة في إعداد طبيب متميز مؤهل علميا ومهنيا وأخلاقيا من خلال برامج متميزة في التعليم الطبي والدراسات العليا والبحوث العلمية التطبيقية، قادرة على التعلم المستمر والمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية في سوق العمل وتقديم خدمات طبية متطورة ومتخصصة وفقا لمعايير الجودة والمساهمة في حل المشكلات الصحية والارتقاء بصحة المجتمع وتنمية البيئة.

أقسام كلية الطب جامعة حلوان

وتضم الكلية العديد من الأقسام العلمية ومنها: قسم التشريح وعلم الأجنة، قسم الفسيولوجيا الطبية، قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية، قسم علم الأنسجة والخلايا، قسم الباثولوجيا، قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، قسم الطفيليات الطبية، قسم الفارماكولوجيا الطبية، قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات، قسم طب الأسرة، قسم طب الأطفال، قسم الأمراض الباطنة العامة، قسم طب المسنين.

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لطلاب الثانوية العامة 2024، تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان

وقسم طب الحالات الحرجة، قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، قسم الأمراض الصدرية، قسم القلب والأوعية الدموية، قسم الأمراض المتوطنة، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، قسم علاج الأورام والطب النووى، قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، قسم التوليد وأمراض النساء، قسم طب وجراحة العيون، قسم الأنف والأذن والحنجرة، قسم جراحة الأطفال، قسم الجراحة العامة، قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، قسم جراحة الأوعية، قسم جراحة القلب والصدر، قسم جراحة المخ والأعصاب، قسم جراحة العظام، قسم جراحة التجميل.

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