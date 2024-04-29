الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة والموحدة للعام المالي 23-24 م

تنفيذي الشرقية يُناقش
تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة والموحدة للعام المالي 23-24 م-

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 م، ورفع معدلات الأداء بها والإستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

الدكتور احمد عبدالمعطى نائب المحافظ 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقيى  ومراكزها والمستشار الإعلامي لمحافظ الشرقية إن ذلك جاء خلال ترأس الدكتور المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمحافظة الشرقية وفي حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ. 

Advertisements

المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة 

وذلك بالإضافة إلى المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

حورية عبدالله مديرة ادارة التخطيط والمتابعة 

ومن جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 722 مليون و415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و22 مليون و740 ألف جنيه قيمة تعويضات ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 745 مليونا و155 ألف جنيه  وجاءت نسبة التنفيذ الكلية  72 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 64%. 

نسب التنفيذ فى الخطة 

وبلغت نسبة التنفيذ فى الكهرباء 99 %، وتحسين البيئة 78 %، وتدعيم الوحدات المحلية 76 %، الأمن والإطفاء والمرور 98 % "، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية والاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة لتحقيق حياة افضل للمواطنين.

تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

الانتهاء من تنفيذ المشروعات بكل مركز 

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبدالمعطى المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبا الدكتور المحافظ تنفيذ الخطة الاستثمارية مدير المديريات الخدمية

مواد متعلقة

تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

تنفيذى الشرقية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024

تنفيذي الشرقية يناقش استعدادات عيد الفطر والإنجازات من 2018 - 2024

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

مشجعو الاتحاد السكندري يدعمون غزل المحلة أمام لافيينا (فيديو)

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

وزير الخارجية البريطاني: عرض سخي بوقف إطلاق النار 40 يوما بغزة مقابل إطلاق المحتجزين

وزير المالية: ندعو أشقاءنا السعوديين للاستثمار فى مصر والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير

رجل خلق المسرح، الوثائقية تطرح فيلما عن سيرة الراحل نجيب الريحاني

منوعات

المزيد

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads