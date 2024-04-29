تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة والموحدة للعام المالي 23-24 م

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 م، ورفع معدلات الأداء بها والإستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

الدكتور احمد عبدالمعطى نائب المحافظ

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقيى ومراكزها والمستشار الإعلامي لمحافظ الشرقية إن ذلك جاء خلال ترأس الدكتور المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمحافظة الشرقية وفي حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ.

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المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة

وذلك بالإضافة إلى المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

حورية عبدالله مديرة ادارة التخطيط والمتابعة

ومن جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 722 مليون و415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و22 مليون و740 ألف جنيه قيمة تعويضات ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 745 مليونا و155 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 72 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 64%.

نسب التنفيذ فى الخطة

وبلغت نسبة التنفيذ فى الكهرباء 99 %، وتحسين البيئة 78 %، وتدعيم الوحدات المحلية 76 %، الأمن والإطفاء والمرور 98 % "، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية والاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة لتحقيق حياة افضل للمواطنين.

الانتهاء من تنفيذ المشروعات بكل مركز

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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