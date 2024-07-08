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اقتصاد

البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات اليوم الإثنين

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، استقر مؤشر أسعار الذهب في البورصة المصرية اليوم الاثنين 8 يوليو  2024، حيث سجل جرام الذهب، عيار 24 نحو 3681 جنيها للعرض، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3624 جنيها للطلب.

اقرأ التالي: كم سعر جرام الذهب اليوم ؟

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بحركة التعاملات داخل موقع البورصة المصرية

 

مؤشرات الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنــــــــــــــــا.  

اقرأ التالي: تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب 

مؤشر الذهب، فيتو 

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجارى 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية.

اقرأ التالي: تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية  .

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