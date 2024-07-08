البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات اليوم الإثنين

مؤشر الذهب، استقر مؤشر أسعار الذهب في البورصة المصرية اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، حيث سجل جرام الذهب، عيار 24 نحو 3681 جنيها للعرض، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3624 جنيها للطلب.

اقرأ التالي: كم سعر جرام الذهب اليوم ؟

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بحركة التعاملات داخل موقع البورصة المصرية:

مؤشرات الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3681 جنيها للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3624 جنيها للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــا.

اقرأ التالي: تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب

مؤشر الذهب، فيتو

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجارى 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية.

اقرأ التالي: تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم