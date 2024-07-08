الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

3 وجهات جديدة لمصر للطيران بالقارة الأفريقية خلال الشهر الجاري

مصر للطيران
مصر للطيران
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تبدأ شركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية في تدشين  خطوط جديدة داخل القارة السمراء خلال شهر يوليو المقبل، وهي: مقديشيو عاصمة الصومال وأبيدچان عاصمة كوت ديفوار، وكذلك خط إلى جيبوتي.

ومن المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارا من 9 يوليو المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة).

رؤية وزارة الطيران المدني بأهمية التوسع فى أفريقيا

ويأتي ذلك في ضوء توجهات الحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول القارة الأفريقية، وفى إطار رؤية وزارة الطيران المدني بأهمية التوسع فى أفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات النقل الجوى وفتح خطوط ونقاط جديدة على مستوى القارة الإفريقية.

وتنتهج مصر للطيران خطة طويلة المدى للتوسع في إفريقيا والوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد، وبتشغيل الخطوط الجديدة سيصبح عدد النقاط التى تصل إليها الشركة فى أفريقيا  26  نقطة، كما أن حركة الطيران والسفر في أفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في العالم.

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