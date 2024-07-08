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رياضة

مران خفيف للاعبي الأهلي قبل مباراة طلائع الجيش

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

الدوري المصري، خاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا اليوم داخل فندق الإقامة، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة طلائع الجيش الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري. 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.  

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمي: مصطفي شوبير 

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني 

الوسط: أليو ديانج وأكرم توفيق وإمام عاشور 

الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ووسام أبوعلي 

وجاء المستبعدون من الأهلي أمام طلائع الجيش كل من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن النادي الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش في مشواره بالدوري الممتاز، من أجل حصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو صدارة قمة الدوري الممتاز الذي يعتليها نادي بيراميدز برصيد 65 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري 

حراسة المرمي: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبدالواحد- متولي - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- أكرم توفيق.

الهجوم: وسام أبو علي.

ترتيب الاهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 345 نقطة.

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