الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري اليوم

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي

الدوري المصري، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش المرتقبة بالدوري. 

وجاء المستبعدون من الأهلي أمام طلائع الجيش كل من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن النادي الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش في مشواره بالدوري الممتاز، من أجل حصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو صدارة قمة الدوري الممتاز الذي يعتليها نادي بيراميدز برصيد 65 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري 

 

حراسة المرمي: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبدالواحد- متولي - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- أكرم توفيق.

الهجوم: وسام أبو علي.

 

ترتيب الاهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 345 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر طلائع الجيش

مواد متعلقة

الأهلي يصطدم بـ طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز

كهربا ينتظم في مران الأهلي اليوم بعد انتهاء عقوبة كولر

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

السيسي يشهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM

أخطر من النهضة، خبير إدارة أزمات يكشف مخطط إثيوبيا السري لإقامة سدود جديدة على النيل

يحمي من 10 أمراض، القومي للبحوث ينتج بسكويت لأطفال المدارس

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية