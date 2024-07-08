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كوبا أمريكا 2024، كونميبول يصدر بيانا بشأن التبديلات الإضافية

كوبا أمريكا 2024
كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، كشفت تقارير صحفية أن اللجنة الطبية التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) تقوم بمراقبة ودراسة حالات التبديلات للاشتباه في حدوث ارتجاج بالمخ، وإصابات الدماغ الرضية، أثناء بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وأشار الموقع الرسمي للبطولة، إلى أن اللجنة تدرس وتراقب أيضا أسباب حدوث هذه الإصابات وأعراضها، مضيفة أنه أمر ضروري لرعاية اللاعبين.

وذكر الموقع، في بيان "تتكون عملية الدراسة والمراقبة من تقييم أولي على أرض الملعب، يستمر لمدة 3 دقائق، لاتخاذ القرار اللاحق من قبل طبيب الفريق، بشأن ما إذا كان ينبغي على اللاعب العودة لأرض الملعب، أو استبعاده لإجراء الفحوصات المناسبة".

 

كونميبول يصدر بيانا بشأن التبديلات الإضافية  

وأضاف البيان "كان البروتوكول فعالا في حالة الاستبدال الأولى، حيث تم استخدام بطاقة مختلفة الألوان (وردية)، لإجراء التبديل في حالة الاشتباه بارتجاج، خلال مباراة أوروجواي والولايات المتحدة، عند الدقيقة 26 من الشوط الأول، حينما تعرض ماكسيميليانو أراوخو لإصابة في الرأس، وتم استبداله بكريستيان أوليفيرا".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك منسقا طبيا محليا، ومسؤولا طبيا ميدانيا من كونميبول، وهما مسؤولان عن دعم أطباء الفريق في التطبيق الصحيح للبروتوكولات الطبية اللازمة، وإجراء المتابعة المناسبة باستخدام أدوات التقييم الموحدة، لتحديد العملية والرعاية الواجب اتباعها".

وأردف "يهدف هذا التطبيق في المسابقة، في المقام الأول، إلى حماية صحة اللاعبين، والتصرف بشكل فوري في حالات الاشتباه في حدوث ارتجاج بالمخ".

 

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