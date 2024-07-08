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حوادث

قرارات عاجلة للنيابة في حادث طعن سائق لزميله بسبب أولوية الركوب بالدقي

طعن سائق، فيتو
طعن سائق، فيتو

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة سائق بطعنة نافذة في الصدر على يد زميله داخل موقف بمنطقة الدقي، بسبب أولوية تحميل الركاب.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

إصابة سائق بسبب أولوية الركوب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من المستشفى بوصول “يوسف. ع” (22 عامًا) مصاب بطعنة نافذة بالصدر.


وانتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن زميل السائق الضحية في الموقف ويدعى “محمد. ر” (50 عامًا) هو الذي طعنه في صدره بسلاح أبيض (كاتر) كان بحوزته، بسبب أولوية تحميل الركاب، وأُلقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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