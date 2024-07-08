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حوادث

إصابات وصدمة نفسية، سبب عدم حضور شيرين للنيابة للاستماع لأقوالها بواقعة حسام حبيب

الفنانة شيرين عبد
الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد واقعه الاعتداء

أكد مصدر مطلع بالتحقيقات في قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب واتهام الفنان حسام حبيب بإحداث إصابتها، أن سبب عدم مثول شيرين عبد الوهاب أمام النيابة العامة حتى الآن للاستماع لأقوالها كمبلغة ومجني عليها بالواقعة، مرتبط بحالتها الصحية والنفسية حيث أنها تلازم الفراش ويتم علاجها من جروحها وإصابتها كما أنها في حالة اكتئاب وصدمة نفسية وحالتها لا تسمح باستجوابها في الوقت الحالي.  

وسلم حسام حبيب، مساء أمس، بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالواقعة لإثبات موقفه القانوني بالقضية بأنه لم يعتد على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأنها هي من قامت بتحطيم محتويات الشقة.

كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب

وقال المتهم: «أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة.. بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت، وأنا اتدخلت أفض مشاجرة بينهم».

من جانبه، أكد ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن موكلته تواصل الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب ولن تتنازل عن المحضر ضد طليقها.

وقال قنطوش: لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، والصلح لم يتم، والتنازل لم يحدث، على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالقاهرة تباشر التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع ضد طليقها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المطرب حسام حبيب بعد قيامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب بمنطقة التجمع.

وكشف مصدر أمني تفاصيل القبض على حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، قائلا: النيابة العامة حققت في بلاغ تعدي المطرب حسام حبيب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل فيلا بالتجمع، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المطرب حسام حبيب للتحقيق معه.

واتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب، طليقها المطرب حسام حبيب بسرقة دولارات من حقيبتها بعد التعدي عليها.

وأشار المصدر إلى أن شيرين عبدالوهاب اتهمته أيضًا بسرقة تليفونها الخاص بسبب الخلاف على ملكية استديو، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت في فجر اليوم عندما حضرت المجني عليها إلى قسم شرطة التجمع  والدماء تسيل منها بغزارة، واشتكت من تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

ولفت المصدر إلى أن شيرين أصيبت في رأسها وقدمها وعينها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم إعداد تقرير طبي لها.

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت محضر بقسم التجمع ضد طليقها المطرب حسام حبيب بعد التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بمنطقة التجمع.  

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من المطربة شيرين عبدالوهاب مفاده احتجازها وتعذيبها على يد طليقها حسام حبيب داخل فيلا بمنطقة التجمع.

وقالت شيرين في محضر الشرطة أن طليقها قام بضربها مما تسبب فى إصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين، كما أصيبت بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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