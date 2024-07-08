النيابة تستمع لأقوال الشهود في إطلاق عامل النار على آخر بجلسة صلح
تستمع نيابة الجيزة أقوال شهود العيان في حادث إطلاق عامل متهم بإطلاق النار على آخر خلال جلسة صلح في الصف، وتسبب في إصابته.
وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
إصابة عامل بطلق ناري في الجيزة
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بطلق ناري في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه أثناء حضوره جلسة صلح بين عائلتين، أطلق عامل أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار إحالته المتهم للنيابة العامة.
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