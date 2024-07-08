الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود في إطلاق عامل النار على آخر بجلسة صلح

اطلاق النار علي عامل،
اطلاق النار علي عامل، فيتو

 تستمع نيابة  الجيزة أقوال شهود العيان في حادث إطلاق عامل متهم بإطلاق النار على آخر خلال جلسة صلح في الصف، وتسبب في إصابته.

 

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

إصابة عامل بطلق ناري في الجيزة 

 وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بطلق ناري في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه أثناء حضوره جلسة صلح بين عائلتين، أطلق عامل أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار إحالته المتهم للنيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الحوادث أمن الجيزة الصف النيابة العامة

الأكثر قراءة

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت

إصابات وصدمة نفسية، سبب عدم حضور شيرين للنيابة للاستماع لأقوالها بواقعة حسام حبيب

أخبار مصر: محمد رمضان يصفع شابا على وجهه، كارثة مالية تنتظر شيرين عبد الوهاب، أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

النقض تنظر طعن قاضي وشريكه على حكم إعدامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

ماذا يعني عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في انتخابات فرنسا؟

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر اليورو بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية