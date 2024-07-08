الاستماع لأقوال المتهمين في واقعة عيد ميلاد مريم الحركى

تستمع نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال المتهمين في واقعة التعدى بالضرب على صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى، وإصابته بالتجمع بسبب تصوير فيديو داخل منزل البلوجر مريم الحركى.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى، مقيم بدائرة القسم؛ بتضرره من شخصين "صانعي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم أثناء تواجدهم بإحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم "صانعة محتوى" بمنزلها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجنى عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

قصة خناقة البلوجر مريم الحركي

وتصدرت البلوجر مريم الحركي محركات البحث، وتداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بحفل مريم الحركي.

وقالت مريم الحركي إنها لم تتحدث عما حدث في حفل عيد ميلادها من أجل الالتزام بالطلب الذي طلبه منها البلوجر حسن بيسو، بأن ما حدث في الحفل قد انتهى ولا داعي للحديث عنه في السوشيال ميديا، ولكنها فوجئت بأنه هو من يتحدث عن مشاجرة الأسلحة البيضاء التي وقعت خلال حفل عيد ميلادها ووجه لها عدة اتهامات، لذا قررت نشر فويس خاص به وهو يطلب منها ألا تتحدث عن الواقعة.