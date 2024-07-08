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حوادث

اعترافات زوج ألقى مادة كاوية على زوجته في الجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع المتهم بإلقاء مادة كاوية على زوجته في مشاجرة بينهما.

 

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

 

وخلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، قائلا: “نشبت مشادة كلامية بيني وبينها، وتطورت المشادة إلي أنها تطاولت عليا، فلم أشعر بنفسي إلا وانا أفعل ذلك”، متابعا: “هي اللي استفزتني”.

 

قام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالإشراف على جمع كافة التحريات والمعلومات حول واقعة قيام شخص بإلقاء مادة كاوية على زوجته في شجار بينهما، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمنزلهما.

 

نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق، بمنطقة المنيرة الغربية.

 

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها ألقى عليها مادة كاوية نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن إصابتها بحروق بأنحاء جسدها.

 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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