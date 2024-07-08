ابن مغني الراب ليل دورك يطلق النار على زوج والدته (فيديو)

ليل دورك، شهدت ولاية شيكاجو الأمريكية، واقعة مؤسفة منذ ساعات قليلة، حيث أطلق روميو، ابن مغني الراب الشهير، ليل دورك، والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، النار على زوج والدته، لحمايتها بعد وقوع شجار بينها وبين الزوج.

وتداول عدد كبير من مستخدمي، مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يرصد المشاجرة، وإطلاق النار.

Lil Durk’s 10 year old son allegedly grabbed g*n off stepdad’s hip & used it to sh**t him during a domestic violence dispute with his mother 😳👀 pic.twitter.com/Ah5fpaUYot — __PlugTalk__ (@__plugtalk__) July 7, 2024

مغني الراب ليل دورك

ليل دورك، هو مغني رابر شهير، واسمه الحقيقي دورك ديريك بانكس من ولاية شيكاجو الأمريكية، واعتنق الإسلام منذ ما يقرب من ٣ أعوام، ولدية، 8 أطفال من نساء مختلفة.