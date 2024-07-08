الإثنين 08 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

ابن مغني الراب ليل دورك يطلق النار على زوج والدته (فيديو)

ابن المغني وزوج الأم،
ابن المغني وزوج الأم، فيتو

ليل دورك، شهدت ولاية شيكاجو الأمريكية، واقعة مؤسفة منذ ساعات قليلة، حيث أطلق روميو، ابن مغني الراب الشهير، ليل دورك، والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، النار على زوج والدته، لحمايتها بعد وقوع شجار بينها وبين الزوج.

وتداول عدد كبير من مستخدمي، مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يرصد المشاجرة، وإطلاق النار.

 

مغني الراب ليل دورك

ليل دورك، هو مغني رابر شهير، واسمه الحقيقي دورك ديريك بانكس من ولاية شيكاجو الأمريكية، واعتنق الإسلام  منذ ما يقرب من ٣ أعوام، ولدية، 8 أطفال من نساء مختلفة.

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