آبل تعرض لقطات تشويقية لمسلسل Lady In The Lake
AppleTV+، عرضت منصة آبل بلس، لقطات تشويقية، لمسلسلها الجديد Lady In The Lake.
وظهرت الممثلة ناتالي بورتمان، خلال اللقطات الجديدة، وهي تتجول في الشارع، ويبدو علي وجهها علامات الرعب والضياع، لتظهر أحدي اللقطات، إصابة الممثلة بطعنة في البطن.
https://x.com/nportmanonline/status/1810118778438447412/video/1
تفاصيل مسلسل Lady In The Lake.
Lady In The Lake، مسلسل ينتمي، لنوعية الدراما القصير، وهو من بطولة النجمة الشهيرة ناتالي بورتمان، ومن المقرر عرضه بتاريخ 19 يوليو، حصريا على منصة AppleTV+.
وتدور أحداث المسلسل، حول ربة منزل، تقرر إعادة هيكلة حياتها كصحفية استقصائية، من خلال جريمة قتل لم تُحل بعد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.