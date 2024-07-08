آبل تعرض لقطات تشويقية لمسلسل Lady In The Lake

AppleTV+، عرضت منصة آبل بلس، لقطات تشويقية، لمسلسلها الجديد Lady In The Lake.

وظهرت الممثلة ناتالي بورتمان، خلال اللقطات الجديدة، وهي تتجول في الشارع، ويبدو علي وجهها علامات الرعب والضياع، لتظهر أحدي اللقطات، إصابة الممثلة بطعنة في البطن.

https://x.com/nportmanonline/status/1810118778438447412/video/1

تفاصيل مسلسل Lady In The Lake.

Lady In The Lake، مسلسل ينتمي، لنوعية الدراما القصير، وهو من بطولة النجمة الشهيرة ناتالي بورتمان، ومن المقرر عرضه بتاريخ 19 يوليو، حصريا على منصة AppleTV+.

وتدور أحداث المسلسل، حول ربة منزل، تقرر إعادة هيكلة حياتها كصحفية استقصائية، من خلال جريمة قتل لم تُحل بعد.