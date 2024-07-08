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منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

منافع الأنعام، ذكر الشيخ محمد سيد طنطاوي من خلال تفسيره لسورة غافر منافع الأنعام التي ذكرها المولى عز وجل
للإنسان في كتابه العزيز، كما أوضح المراد بالأنعام في الآية الكريمة.

 

سورة غافر الآيتان (79-80)


قال تعالى: «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠)».

سورة غافر الآية 79


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر


قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- تعالى- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ.. بيان لنعمة أخرى من نعمه التي تتعلق بما سخره- سبحانه- لخدمة الإنسان من دواب، بعد بيانه قبل لكثير من النعم التي تتعلق بـالليل والنهار، والسماء والأرض... إلخ، والأنعام: جمع نعم، وأطلق على الإبل والبقر والغنم، قالوا والمراد بها هنا: الإبل خاصة: لأن معظم المنافع التي ذكرت هنا توجد فيها، أي: الله- تعالى- هو الذي خلق لكم بقدرته الإبل لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ أي لتركبوا بعضا منها، ولتأكلوا بعضا آخر منها. فمن في الموضعين للتبعيض.

 

منافع الأنعام


وأضاف الشيخ طنطاوي: وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ أخرى غير الأكل وغير الركوب، كالانتفاع بألبانها وأوبارها وجلودها... وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ أي: ومن منافعها- أيضا- أنكم تستعملونها في الأمور الهامة كحمل الأثقال، والانتقال عليها من مكان إلى مكان.. كما قال- تعالى- «وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ»، وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ أي: وعلى هذه الإبل في البر وعلى السفن في البحر تحملون، كما قال- تعالى-: «وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ».

سورة غافر الآية 80

المراد بالأنعام


وأتم طنطاوي: هذا، ولا مانع من أن يكون المراد بالأنعام هنا ما يشمل الإبل والبقر والغنم، وإلى هذا المعنى ذهب الإمام ابن كثير، فقد قال: يقول- تعالى- ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام! وهي: الإبل والبقر والغنم، فالإبل تركب وتؤكل وتحلب، ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية، والأقطار الشاسعة، والبقر تؤكل ويشرب لبنها، وتحرث عليها الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها، والجميع تجز أوبارها وأصوافها وأشعارها. فيتخذ منه الأثاث والثياب والأمتعة..».

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