باحث يكشف أسباب انعقاد قمة تحالف دول الساحل ومستقبل علاقاتها مع فرنسا

كشف الباحث محمد الجزار، المتخصص بالشان الافريقى أسباب قيام تحالف دول الساحل (AES) الذي يضم دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو بعقد القمة الأولي للتحالف في نيامي عاصمة النيجر أمس السبت موضحا أنها خطوة تصعيدية جديدة، خاصة أن هذه الدول الثلاثة تحكمها نظم عسكرية، وأعلنت انفصالها عن المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس )

محاولة أخيرة لإنقاذ الايكواس

واكد فى تصريح لـ «فيتو» أن القمة تاتى عشية عقد الإيكواس قمتها اليوم الأحد، والتي تسعي خلالها إلي محاولة رأب الصدع الذي دب في جدران الإيكواس بعد انسحاب هذه الدول الثلاثة من عضويتها ,

وأكد الباحث أن أهداف قمة دول تحالف الساحل تدور حول صناعة نظام إقليمي جديد موازي للمجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس الذي تهيمن عليها فرنسا وتتحكم في قراراتها، موضحا أن الهدف هو إنشاء تحالف للقادة العسكريين الحاكمين لتلك الدول ضد فرنسا



وأشار إلى هدف آخر مهم للتحالف، وهو الضغط علي المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا ( إيكواس) في محاولة منهم للإنتقام منها والسعي إلي تفكيكها بسبب العقوبات الإقتصادية والسياسية التي فرضتها علي تلك الدول بعد رفضهم الإلتزام بمدة زمنية للفترة الإنتقالية أو تسليم السلطة للمدنيين في وقت قريب.

أهمية التنسيق الأمني لدول الساحل الإفريقي



وأوضح أن التنسيق الأمني بين رؤساء تحالف دول الساحل من أجل مكافحة الإرهاب من ضمن أهم الأهداف أيضا، خاصة بعد تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة، وظهور حركات معارضة مسلحة تسعي إلي إسقاط النظم العسكرية الحاكمة، وخاصة في النيجر التي ظهر فيها عدة حركات معارضة مسلحة مؤخرا تطالب بتحرير رئيس النيجر المعزول محمد بازوم من قبضة المجلس العسكري الحاكم

