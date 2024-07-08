احذروا من وضع التلفزيون بغرفة النوم، طبيبة نفسية تشرح الأسباب

الروتين الصحي للنوم من الأمور التي يوصي بها أطباء الصحة النفسية لتجنب الأرق وقلة النوم.

وقالت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين، إن هناك عادات اذا تم الالتزام بها يمكن أن تساعد في النوم جيدا دون أرق وصعوبة في النوم.

مشاهدة الشاشات أثناء النوم على السرير

وأوضحت، أن بعض الأشخاص اعتادوا على الاكل والمذاكرة ومشاهدة الشاشات أثناء نومهم علي السرير وبهذه الطريقة تحول السرير من وسيلة للنوم الي وظائف أخرى.

وأشارت إلى أهمية أن يكون النوم له مواعيد اي النوم ليلا بموعد والاستيقاظ أيضا بموعد

ونصحت بتجنب متابعة الشاشات أثناء النوم وعدم وضع التليفزيون داخل غرفة النوم وتجنب الأدوية المنومة لأنها تسبب اضطراب النوم.

وقالت إيمان جابر مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة عن أهمية ممارسة الرياضة لدعم الصحة النفسية.

الطفل في السن المدرسي يحتاج الي مدة ساعة للحركة فيها

وأكدت أن الحركة من التمارين المهمة التي يجب غرسها لدى الطفل والحرص على الالتزام بها



أكدت أن الطفل في السن المدرسي يحتاج الي مدة ساعة للحركة فيها، موضحة أن الحركة تساعد على تحسن الحالة المزاجية للطفل.

وكشفت الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة عن علاقة النوم بالصحة النفسية مشيرة إلى أن النوم يرتبط أيضًا بالذاكرة والتركيز.

الاضطرابات النفسية تؤثر في جودة النوم

أوضحت استشاري الطب النفسي أن الاضطرابات النفسية تؤثر على جودة النوم مشيرة إلى أن الإنسان المصاب بمشاكل في النوم يكون لديه اضطرابات نفسية تظهر في شكل اضطرابات في المزاج وقلة في التركيز

أكدت أن كل إنسان يختلف عن الآخر في عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها لافتة إلي أن متوسط عدد ساعات النوم التي يحتاجها إليها كل إنسان من ٨ إلى ١٢ ساعات مشيرة إلى أن بعض الناس تنام من ٥ إلى ٦ ساعات مؤكدة أن الفيصل هو عدد ساعات النوم التي تكفي الإنسان ويصبح بعدها في نشاط وتركيز وهؤلاء يعتادون النوم لساعات قليلة وكافيه لأداء مهام يومهم.



وأكدت أن أي إنسان يعاني من اضطرابات في النوم عليه الذهاب لطبيب متخصص في اضطرابات النوم لعلاجها.

واضطرابات النوم هي حالة تؤثر في نوعية وكمية وتوقيت النوم الذي يمكن للإنسان الحصول عليه أثناء الليل، وتشمل اضطرابات النوم الشائعة الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم.