حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالعاشر من رمضان

شنت إدارة الإشغالات والتعديات بجهاز مدينة العاشر من رمضان حملة لرفع الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين العامة وتتبع الباعة الجائلين والمخالفات بالمدينة

كما استهدفت الحملة رفع الإشغالات للمحلات المخالفة بالطريق الرئيسي بالحى الثالث بالمجاورة (٢٦) بالإضافة الي التصدى للمخالفات بالموقف الإقليمي الجديد

وعدم السماح لاي مخالفات بمحيطه كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من منطقة صيدناوى مع التواجد المستمر للقضاء على اي مخالفة

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن هدفه الأول متابعة المخالفين للقضاء على الظواهر العشوائية

شدد المهندس رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية علي مدار الساعة للحفاظ علي المظهر الحضارى للمدينة وعدم السماح بالتعدي علي حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.