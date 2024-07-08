رئيس جهاز حدائق أكتوبر: الخريطة الاستثمارية للمدينة تصل لـ 100 مليار جنيه

تابع المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر الموقف التنفيذي ونسب إنجاز المشروعات المختلفة في المدينة، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والخدمات.

وطالب عبد المقصود، من الإدارات التنفيذية ضرورة المتابعة الميدانية وإزالة أي عقبات تعيق تقدم الأعمال، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعثرين.

وفي ذات السياق، عقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المشرفة على مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة لمتابعة المواقف التنفيذية، تم التشديد خلال الاجتماع على جودة الأعمال واتباع المعايير الهندسية لاختيار أفضل الخامات في المشروعات المختلفة.

كما قام مسئولو الإسكان بتفقد مواقع المشروعات الجارية بحضور ممثلي الشركات المنفذة وجهات الإشراف، حيث شددوا على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وتم إنذار الشركات المتقاعسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود، أن مدينة ٦ اكتوبر الجديدة رغم حداثتها وكونها من مدن الجيل الرابع التي تأسست في عام ٢٠١٧ إلا أنها ولدت عملاقة بحجم مشروعاتها المختلفة وفرص الاستثمار بها التي جعلتها قبله للمستثمرين..

فبلغت تكلفة مشروعات الإسكان المنفذة والجاري تنفيذها قرابة الـ ٥٠ مليار جنيه، ومشروعات المرافق تعدت الـ٢٠ مليار جنيها، أما عن فرص الاستثمار فقد أتاحت الخريطة الاستثمارية بالمدينة فرصًا تبلغ ١٠٠ مليار جنيه.

وأوضح المهندس محمود مراد بأنه جاري الانتهاء من تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين خلال نهاية العام الحالي، كما تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة، والتي بلغت تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ.