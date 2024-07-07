بالأسماء، حركة تنقلات واسعة في حي الهرم لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءات

شهد حي الهرم بمحافظة الجيزة، منذ قليل، حركة تنقلات واسعة شملت تعيينات جديدة ونقل مسؤولين في مختلف الإدارات، وذلك في إطار سعي المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم لتعزيز الكفاءات وتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأصدر المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم قرارا بتعديل وتغيير في جميع إدارات الحي الميدانية، وذلك فيما يأتي:

التعيينات الجديدة

شملت التعيينات الجديدة:

تعيين سامح سلامة حجاج مشرفا اقطاع النظافة بحي الهرم

تعيين بدري مرتضى مدير إداري لإدارة الإشغالات بحي الهرم

تعيين يوسف صلاح مدير متابعة ليلي بحي الهرم

تعيين محمد هاشم مدير إشغالات ليلي بحي الهرم

تعيين عبد المنعم سعودي مشرف ليلي بحي الهرم

تعيين محمد عبد العظيم نائب رئيس حي الهرم للإشراف الليلي

تعيين شريف عبد الغني مدير متابعة كفر طهرمس بحي الهرم

تعيين محمود عبد السميع مدير إشغالات قطاع كفر طهرمس بحي الهرم

تعيين صلاح داود مشرف قطاع كفر طهرمس بحي الهرم

تعيين أشرف نعمان مدير متابعة منشأة البكاري بحي الهرم

تعيين علي طه مدير متابعة كفر غطاطي بحي الهرم

تعيين محمد عبدالله مدير إشغالات منشأة البكاري وكفر غطاطي بحي الهرم

تعيين أحمد عبد الهادي مشرف قطاع منشأة البكاري بحي الهرم

تعيين أشرف علوان نائب رئيس حي الهرم لقطاع منشأة البكاري بحي الهرم

تعيين مؤمن البهنساوي مدير متابعة قطاع المتحف بحي الهرم

تعيين علي محمود يوسف مدير إشغالات قطاع المتحف المصري بحي الهرم

تعيين سيد راشد مشرف حي الهرم لقطاع المتحف المصري

تعيين خالد نصر نائب رئيس حي الهرم لقطاع المتحف المصري

تعيين محمد حسين مدير متابعة القطاع الشمالي بحي الهرم

تعيين عمرو المعداوي مدير إدارة الإشغالات بقطاع الشمالي بحي الهرم

تعيين مصطفي سمير مشرف قطاع الشمال بحي الهرم

تعيين معتز مسعود نائب رئيس حي الهرم لقطاع الشمالي

تعيين عثمان علي مدير متابعة قطاع الجنوبي بحي الهرم

تعيين رجائي محمد مدير إدارة الإشغالات بقطاع الجنوب بحي الهرم

تعيين عمرو صبحي مشرف قطاع الجنوبي بحي الهرم

تعيين أبو بكر عبد الباري نائب رئيس حي الهرم لقطاع الجنوبي

