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رياضة

انتهاء معسكر منتخب الشاطئية استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، اختتم اليوم الأحد معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت قيادة مديره الفني مصطفى لطفى، والذي جاء ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة.

24 لاعبا شاركوا في المعسكر

وشهد معسكر منتخب الكرة الشاطئية مشاركة 24 لاعبا في المعسكر التدريبى اختارهم المدير الفني مصطفى لطفي، ضمن خطته لتجديد دماء الفريق، بينهم عناصر جديدة فى إطار التجهيز للمرحلة النهائية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وأقيم معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية فى الفترة من 29 يونيو إلى 7 يوليو بالإسكندرية

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، فيتو

أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر منتخب الشاطئية

وضمت قائمة منتخب الشاطئية في معسكره الذي اختتم اليوم، فى حراسة المرمى كلا من: عبد العزيز صباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدى، يوسف مرتضى، محمد غنيم، واللاعبين: مصطفى سمير، مصطفى أحمد، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، اسلام أحمد، كريم سيد، محمد عبدالنبي لوحا، حسام باولو، الحسينى طه، أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح، محمد شوقي، عبد الرحمن حميدو، مصطفى كامافينجا ومحمد السيد صنارة.

ويحظى منتخب الشاطئية بدعم كبير ومساندة من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية من أجل إعداد المنتخب بشكل قوى قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم القادم.

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