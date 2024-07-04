محافظ دمياط الجديد يصل الديوان العام

وصل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، إلى محافظة دمياط، بعد أدائه اليمين الدستورية محافظًا لدمياط أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مراسم حلف اليمين لأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم.

وأعرب "الدكتور أيمن الشهابي" عن خالص اعتزازه بثقة القيادة السياسية لاختياره لهذا المنصب.

والتقى "المحافظ" مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

المحافظ مع نائبته والسكرتير العام والمساعد

وأكد "الدكتور أيمن الشهابى حرصه بذل أقصى الجهود لدعم كافة الملفات المطروحة على الساحة لخدمة أبناء محافظة دمياط ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أكد أن التواجد وسط المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ستكون في مقدمة الأولويات.

وشدد محافظ دمياط الجديد، على الاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، وتطوير العلاقات مع المجتمع المدني لمشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الخطط التنموية، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع، ومكافحة الفساد أينما وجد، والعمل على استكمال كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة في المحافظة في المدى الزمني المقرر لها.