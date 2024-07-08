مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 22، هالة تواصل تنفيذ خطتها مع زين

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 22 حول زين الذي يتغزل في هالة في ظل نوم زوجته أميرة، أما حسين فيخبر كارمن أنها يمكنها البقاء في المنزل والتفكير مليًا في أمر الطلاق لأنه قرار إن تم تنفيده فإنه لن يعود فيه، ويطلب منها رئيسها في العمل إتمام موضوع صحفي عن أسرار زيادة نسب الطلاق في مصر.

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 22

وخلال الحلقة تتعامل هالة مع زين بذكاء وتبدأ في استغلال أسلوبه الملتوي من أجل أن يكون طوع يدها، ويتعافى مالك وتذهب دينا إلى العمل وتطلب منه طلبات بعينها وتشدد عليه أن يفعلها، بينما يقرر أمجد السفر إلى الإسكندرية مع سارة لاستعادة ذكرياتهما في الماضي.

وتذهب نهلة وكارمن إلى هالة في منزل أميرة لتنفيذ خطة مفادها إظهار أنها سيدة ثرية للغاية ولديها أموال طائلة لاستفزاز النصاب بداخل زين، وتأتي دينا أيضًا لاستكمال الخطة، وتواجه تيا والدتها بأمر علاقتها بالدكتور حسام، وتطلب منها أن توقف هذه العلاقة.

وتتفاجأ بثينة بدخول شخص ومعه والدته ومجموعة من العازفين، ويطلبون هالة كعروس، وتخبرها بثينة وحينما تأتي إلى محل بثينة تتفاجيء بأنه السباك وابن أم خميس وأنه فهم بصورة خاطئة أنها موافقة على الزواج منه، وتتشاجر دينا مع زوجها وتقول له كلمات صعب أن يتحملها كرجل، بينما تواصل هالة تنفيذ خطتها مع زين.

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 21

شهدت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 21 عدة مفاجآت وتعتبر أولها طلب كارمن الطلاق من زوجها حسين لأنه لم يراعي مشاعرها ورغباتها خاصة في موضوع الأمومة، وخلال الحلقة يقابل أمجد حبيبته القديمة سارة ويطلب منها الزواج بعدما رفضت علاقتهما غير المشروعة.

أما هانيا فتواصل لقاء الدكتور حسام وتذهب معه إلى السينما، ولكن تبدو علامات الغضب على ابنتها تيا، بينما تشرح ندى لتيا أزمتها مع سيف وعز وكيف أنهما أصدقاء والاثنين يطاردونها فنصحتها تيا بأن العلاقتين لن ينجحا.

أما نهلة فتواصل حياتها كنباتية في ظل غضب زوجها أمجد من وصفاتها التي تفرضها عليهم، بينما تذهب أميرة إلى بثينة وتعترف لها بحقيقة زين فتساعدها بثينة برفقة الفتيات ويقررن إعداد خطة للحصول على أموال أميرة التي نصب زين عليها، وتذهب هالة مع أميرة إلى المنزل لتنفيذ خطة رد أموال أميرة.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.