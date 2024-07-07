الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

أول تعليق من جوميز عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي

جوميز
جوميز

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري كانت مهمة لفريقه من وجهة نظره.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مباراة اليوم توضح لنا أن الزمالك يمتلك لاعبين يستطيعون تمثيل النادي في المستقبل، ولم نخلق العديد من الفرص للتسجيل، ولم تقدم الأداء الجيد ولكني سعيد باللاعبين وقدرة الفريق على تغيير النتيجة".

وتابع جوميز: "الزمالك خاض مباراة اليوم بلاعبين اثنين مساكين، وأحمد رفاعي المدافع الشاب يعاني من إصابة في حين أن مصطفى الزناري عائد من الإصابة، والإسماعيلي منافس جيد ولديه لاعبين مميزين".

وأضاف: "من وجهة نظري أن أحمد مجدي قدم مباراة جيدة، وكنت أريد استغلال الناشئين، وهناك 3 لاعبين شاركوا في مباراة اليوم لأول مرة".

وأوضح جوميز أنه إذا دفع بالتشكيل الأساسي الذي يخوض به كل المباريات في المباريات سيتسأل الجميع عن الناشئين، مشددًا على أنه اعتمد على تشكيل مزيج بين اللاعبين الكبار والشباب، ودفع بعمار ياسر في مركز الهجوم بالرغم من أن مركزه الأساسي جناح أيسر.

وقال المدير الفني: "حزين على خبر وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وما سمعته أنه لاعب جيد جدًا، ويجب أن تكون هناك تجهيزات طبية في كل الملاعب تحسبًا لأي ظرف طارئ يحتاج التدخل السريع".

وفيما يخص ترتيب الزمالك في الدوري قال المدير الفني:" الفريق بعيد عن المراكز التي يجب أن يتواجد فيها، ولكن الدوري لم ينته بعد".

عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي 

حصد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع عبد الله السعيد أن يقود الزمالك للفوز على الإسماعيلي بتسجيله هدفين، وتسلم اللاعب الجائزة عقب انتهاء المباراة من مراقب اللقاء في أرضية الملعب. 

 

الزمالك يفوز على الإسماعيلي في الدوري 

وفاز  الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة. 

سجل هدف الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 69، بينما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك من ضربتي جزاء في الدقيقتين 77 و82.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

 

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى.

خط الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى.

خط الهجوم: خالد النبريصى.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: عمار ياسر.

 

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