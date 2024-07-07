مسلسل لعبة حب الحلقة 59، مالك يعود لـ "إيليفا" ويتعرف على شقيق سما

شهدت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 59 ذهاب سما إلى مالك، ويواصل الثنائي التقرب إلى بعضهما البعض.

ويعيد مالك من جديد عرض الزواج على سما التي تشعر بالسعادة بالقرب من حبيبها، وللتخلص من أزمة فريدة يحاول زيد ولين وعبدو، بيع كل ما يملكون من أجل توفير المال لسما للتخلص من أزمتها.

تفاصيل مسلسل لعبة حب الحلقة 59

وتذهب مايا إلى سيرين خلال الحلقة، وتكتشف أن رامي يحب سيدة أخرى غير سيرين، واتفقت الأخيرة مع مايا على اتفاق سري مع مايا لتأمين وجودها في الشركة مقابل الكشف عن اسم التي يحبها رامي.

يعود مالك إلى الشركة برفقة سما وسلطان وسط ترحيب كبير من رامي والحضور، ويعود إلى مكتبه بعد تنظيفه من ديكورات دانيال، وتحاول مايا التقرب من مالك لمخطط ما في عقلها، وتطلب سما من رامي زيادة راتبها ٣ أضعاف وتطلب منه عدم إخبار مالك، كما أنها ستبدأ العمل في عالم التصميم بالشركة، ويذهب جبران إلى منزل سيرين ويطلب منها منحه معلومات عن سما ولكنها ترفض وتطرده.

وخلال الحلقة تخبر سما حبيبها مالك بأنها تريد أن يتعرف على زيد شقيقها، وفي إحدى الليالي يجتمع زيد وعبدو ولين ويجمعون المال، خاصة بعدما باع عبدو سيارته، ويأتي مالك ويلعب مع زيد وعبدو الكرَّة وسط وجود لين وسما.

تفاصيل مسلسل لعبة حب الحلقة 58

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 58 حول ذهاب مالك مع سما إلى حفل القنصلية الإيطالية، وذهب الثنائي مايا ورامي أيضُا، وهناك التقى الجميع مع ماركو والسفير الإيطالي، وكانت هناك حفاوة واضحة في استقبالهما.

وخلال الحلقة يقرر رامي طلب حديث منفرد مع ماركو فيلحق مالك به، ويتحدثون جميعًا حول انفصال مالك ورامي وشعر ماركو بالحزن لاضطراره الاختيار بين الاثنين، فينادي مالك على رامي، ويطلب منه التصالح لكي يتمكن كل منهم من النجاح دون أن يكونا أعداء ويخبرا ماركو الذي يشعر بالسعادة.

أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 58

وتتفاجأ مايا بأن السفير يتعامل مع سما باعتبارها خطيبة مالك لعدم معرفتها بخطة مالك وسما السابقة، بينما يأتي جبران ويطلب الرقص مع سما، ولكنها تركض سريعا حينما ترى مالك ويخبرها أنه جبران بينما يخرج الأخير من الحفل غاضبًا.

ويرقص مالك مع سما ويطلب منها الزواج ولكنها تطلب منه مهلة من الوقت، وتعود إلى المنزل وهناك تخبر زيد وأصدقائها الذين يشعرون بالسعادة لهذا الخبر، ويخبرون سما أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم من أجل تسديد الأموال التي من المفترض أن تمنحها سما لفريدة لتتحرر من قيودها.

وتنتهي الحلقة باعتراف عبدو لسما بحبه لسيرين، ولكنها لا تتقبل هذه العلاقة ويطلب منها معاودة التفكير في الأمر.