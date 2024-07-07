الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

مصر للطيران تنجح في نقل 10 آلاف حاج من غينيا (صور)

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو

نجحت مصرللطيران  في القيام بدور الناقل الوطني لنقل حجاج دولتي مالي وغينيا في قارة أفريقيا كونها محور الربط بين جمهورية مصر العربية والقارة السمراء.

عودة حجاج بيت الله الحرام 

 واختتمت اليوم عمليات نقل أكثر من ١٠ آلاف حاج غيني هذا العام على متن ٣٤ رحلة خاصة مباشرة في مرحلة الذهاب ومثلها في مرحلة العودة من وإلى المملكة العربية السعودية بعد غياب دام أكثر من ١٢ عاما.


كما نقلت مصر للطيران نحو ٥ آلاف حاج علي متن ١٩ رحلة جوية خاصة مباشرة في مرحلة الذهاب ومثلهم في مرحلة العودة من وإلى مطار باماكو بدولة مالي إلى المملكة العربية السعودية.

 

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