الأحد 07 يوليو 2024
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سياسة

فتح باب الترشح لانتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

قررت نقابة الصحفيين،  فتح باب الترشح لانتخاب ستة أعضاء لمجلس إدارة الصندوق بداية من يوم 13 يوليو 2024م، ولمدة ثلاثة أيام..

 تقدم الطلبات بمقر إدارة الصندوق فى الطابق الثانى بمبنى النقابة.

 الأوراق المطلوبة للترشح لصندوق تكافل الصحفيين  

الشروط والأوراق المطلوبة:

1- أن يكون مشتركًا بصندوق تكافل الصحفيين، ومضى على عضويته ستة أشهر على الأقل.

2- أن يكون مسددًا لاشتراك شهر أبريل 2024م، على الأقل.

3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى القضايا الماسة بالشرف، أو الاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة، والعمل بالصندوق بأجر، وذلك فيما عدا المدير المسئول.

5- تقديم صورة البطاقة الشخصية، وكارنيه النقابة.

6- سداد دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

7- سداد مبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.

• مواعيد الترشيح أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م
(من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا)

• التنازلات والطعون يومى 16، 17 يوليو 2024م
(من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا)

• إعلان الكشوف النهائية الخميس 18 يوليو 2024م
   

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