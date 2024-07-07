الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت

المحافظ يقدم العزاء
المحافظ يقدم العزاء

قدم اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر، ونادى فيوتشر، وذلك بمسقط رأسه، فى قرية إبشان، بمركز بيلا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء

وتقدم محافظ كفرالشيخ، لأسرة الفقيد بخالص التعازى والمواساة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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10 صور ترصد جنازة اللاعب الراحل أحمد رفعت بمسقط رأسه في كفر الشيخ


وقد شيّع أمس الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ جثمان اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت «فيوتشر سابقًا»، ابن قرية أبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، من مسجد الغفران بعد صلاة الظهر، وتم دفنه بمقابر العائلة بالقرية، وسط حضور مهيب من أصدقاء ومحبي اللاعب الراحل.

شارك في الجنازة العديد من المسئولين التنفيذيين، على رأسهم أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فضلا عن مشاركة العديد من القيادات والشخصيات العامة والشعبية المعروفة.

جدير بالذكر، أن اللاعب أحمد رفعت مثل منتخب مصر تحت قيادة كيروش خلال بطولة كأس العرب بقطر 2021، حيث لعب 4 مباريات، وسجل هدفًا فى مرمى السودان وآخر ضد الأردن، كما صنع هدفًا ضد النشامى فى ذات المباراة بالدور ربع النهائى، وعنه قال كيروش أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة وطبيعية كان لاعبًا ساحرًا وماهرًا وساعد ذلك فى جذب الأنظار إلى استادات كرة القدم، من أجل كرة القدم ومصر.

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احمد رفعت ابشان بيلا

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