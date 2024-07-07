الأحد 07 يوليو 2024
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سياسة

الصحفيين: توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية الثلاثاء

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم نقابة الصحفيين احتفالية جوائز الصحافة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك يوم الثلاثاء 9 يوليو في تمام الساعة 7 مساءً بمسرح النقابة.

مسابقة جوائز الصحافة المصرية 

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، وستقوم  دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.

تكريم الكاتب الصحفي جلال عارف 

تتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية.

كما سيتم تكريم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي في مجال صحافة المرأة. 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

كما يتخلل الحفل تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، بالإضافة إلى العاملين بها، وكذلك عدد ممن قدموا خدمات للصحفيين.

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حفل توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية نقابة الصحفيين الصحفيين

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