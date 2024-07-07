الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار مساء اليوم الأحد 7 يوليو 2024، بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 43 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 44 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 48 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 52 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 52 ألف جنيه.

سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

وتراوح سعر زيت الذرة وزن لتر من 65 جنيهًا إلى 150 جنيها.

أسعار لتر زيت الذرة كريستال 

تراوح  سعر زيت الذرة كريستال ما بين 60 جنيهًا و170 جنيهًا للتر.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

سعر زيت عباد الشمس في الأسواق

وبلغ متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 89.5 جنيه للعبوة وزن لتر، وتراوحت أسعار لتر زيت عباد الشمس من 55 جنيهًا إلى 120 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت أسعار الزيت المكرر زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

الأكثر قراءة

فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

بسبب الحرارة، رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى الممتاز

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب تعاني من مشاكل نفسية قاسية (فيديو)

تعرف علي موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة

جماهير الزمالك توجه رسالة لمجلس الإدارة بعد العودة لحضور المباريات

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

التعليم: عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذر من التصريحات المزيفة

منوعات

المزيد

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 07 -07- 2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

المزيد
الجريدة الرسمية