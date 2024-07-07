عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

الانتحار والموت الرحيم، أوضح الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، إن الانتحار كبيرة من الكبائر ولا يجوز شرعا لأي انسان أن ينهي حياته.



حكم إنهاء المريض النفسي حياته

وأكد خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: لو انتحر أي شخص تحت ضغط نفسي من المرض النفسي فأمره إلي الله، والحالة هنا تُعذر لأنه ليس على المريض حرج، ولا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر.

الشيخ أحمد ترك، فيتو

حكم إنهاء الشخص حياته أو الانتحار



وتابع:"اما لو كان يأس من الحياة فهذه كبيرة من الكبائر، جدد الأمل وخليك قريب من ربنا والأمور هتبقى افضل".

حكم الشرع في الموت الرحيم

وأوضح:"الموت الرحيم حرام شرعا لإنه انتحار ويقدم طلب في المستشفيات يقول له انا متعهد بكامل قواي العقلية ان تنهي حياتي فيعطيه حقنة لإنهاء حياته ".