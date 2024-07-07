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رئيسا القومية لسلامة الغذاء والدواء المصرية يعقدان اجتماعًا مشتركا لبحث سبل التعاون بين الهيئتين

رئيسا هيئات سلامة
رئيسا هيئات سلامة الغذاء والدواء،فيتو
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استقبل، اليوم الأحد، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية وذلك بمقر هيئة سلامة الغذاء، لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والمساهمة في التعاون المثمر من أجل النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التعاون بين هيئتا سلامة الغذاء والدواء

وأكد رئيسا الهيئتين على أهمية التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلية وتعزيز سبل التعاون بينهما، وأهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم.

تحقيق الجودة في حياة المواطن المصري 

وأشارا  إلى قدرة الهيئتين على المسير قدمًا في سبيل تحقيق أهم مؤشرات جودة الحياة للمواطن المصري وهو الحصول على الدواء الآمن والفعال، وهو الحال نفسه فيما يخص سلامة الأغذية المتداولة، وشعور المواطن بالرضاء والأمان، وتمتعه بصحة سليمة.

جاء ذلك في إطار التواصل المستمر، وتبادل الآراء ووجهات النظر، ورسم الآليات والسياسات التي تضمن حصول المواطن على الرفاهية وجودة الخدمات الدوائية والغذائية التي يحصل عليها.

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الدكتور طارق الهوبي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية

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