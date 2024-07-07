مواجهة التغيرات المناخية، محور تدريبات مسابقة تحدي الشباب بكفر الشيخ (صور)

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الأول لتدريب الشباب في نسخته الرابعة، بمركزي شباب منشية الجرايدة التابع لإدارة شباب بيلا، وأبومنيسي التابع لإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفرالشيخ، وتأتي مسابقة تحدي الشباب ضمن المبادرة العالمية "جيل منطلق" والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة بلان الدولية.

بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الإدارة المركزية لتمكين الشباب، برئاسة منال جمال الدين، واشراف عام الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وجيهان رشوان، مدير إدارة التدريب والمشروعات، واشراف تنفيذي مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفرالشيخ، ان هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا الي ان التدريب يهدف ايضا لدعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وهم يتعاملون مع أكثر القضايا تحديا في العالم وهي قضيةالمناخ، والمشاركة بأفكارهم المبتكرة وتقديم مبادارات وحلول متعلقة للمساهمة في مواجهة ازمة تغير المناخ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة

واوضح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ان الورش تتضمن التعريف بالتغيرات المناخية، ومفهومها، وتعريفها، وأسباب حدوث التغيرات المناخية التي يشهدها العالم مؤخرًا، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه،وتوليد الأفكار والخروج بمبادارات مجتمعية لدي الشباب لتك المشكلات باستخدام أساليب مبتكرة تحافظ على المناخ.

تابع، حسن الدسوقي، منسق برنامج تحدي الشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ان التدريب مقدم للمرحلة العمرية من 16 حتى 24سنة، ولمدة 4ايام، يتم تقسيم المتدربين الي فرق وكل فريق يتكون من 5 أشخاص، كما يتم تحكيم المشروعات من قبل لجنة من المدربين، يلي ذلك تصعيد 5 فرق على مستوى المحافظة للمشاركة في التصفيات على مستوى الجمهورية.

كما سيتم اختيار افضل 20 فريق للمنافسة على المستوى الوطني والمشاركة في المسابقة العالمية 2025، وسيشارك 5 فرق كمتأهلين للنصف النهائي والتصعيد للمرحلة النهائية لإختيار فريقين للتأهل للتصفيات النهائية ليمثلوا مصر دوليا في أغسطس 2025.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ، قد أعدت خطة تدريبية لتنفيذ عدد 29 معسكر تدريبي، خلال الفتره من 5 يوليو حتي 8اغسطس 2024، بمشاركة1400شاب وفتاه.