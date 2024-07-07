الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

أول تحرك من السياحة بسبب التقصير في خدمات الحجاج بمنى وعرفات

مناسك الحج،فيتو
مناسك الحج،فيتو

أكدت غرفة شركات السياحة، أن مسئولية شركات السياحة خلال رحلات الحج للموسم الماضي لموسم 1445 تجاه الحجاج ينحصر في حجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير وسائل التنقل بالمملكة العربية السعودية منذ لحظة وصول الحاج وحتى عودته، بالإضافة إلى توفير وسيلة سفر وعودة للحاج وإنهاء إجراءات استخراج التأشيرة للحاج علي المسار الإلكتروني لحجاج الخارج (نسك) وكافة الاجراءات الإدارية.

الكتاب الدوري لغرفة شركات السياحة 

مهمات شركات السياحة في تقديم الخدمات للحجاج

وأضافت الغرفة أنه فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة عرفات - مزدلفة - منى فهي تندرج تحت مظلة العقد الموحد المبرم بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع للسياحة المسئولة عن تقديم الخدمة للحجاج بالمشاعر والتي يعمل على تنفيذها ميدانيا مراكز الخدمة التابعة لشركة رحلات ومنافع للسياحة وفقًا للاشتراطات الصادرة من وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن.
 

التقصير في خدمات الحجاج بالمشاعر في منى وعرفات

وأشارت إلى أن توفير أماكن الإقامة للحجاج وفقًا للمساحات المقررة من وزارة الحج والعمرة السعودية وتقديم خدمات التغذية الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى خدمات تجهيز وفرش المخيمات وفقًا لمواصفات العقد المكيفات - المراوح - الثلاجات والفريزارات... إلخ) فهي مسئولية الشركة السعودية ومراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، وأن شركات السياحة غير مسئولية عن كافة هذه الخدمات.
 

التدخل لدى الشركة السعودية بسبب السلبيات في المشاعر

وأوضحت الغرفة أنها بادرت بالتدخل لدى شركة رحلات ومنافع للسياحة لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بعض السلبيات والقصور في تقديم الخدمات الذي حدث لدى بعض مراكز الخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة وجارى التواصل مع شركة رحلات ومنافع للسياحة في هذا الشأن بما يحقق مصلحة الحجاج ويضمن حقوقهم.

 

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