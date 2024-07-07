الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

رئيسا هيئة الدواء و"سلامة الغذاء" يبحثان آليات الرقابة على الأسواق

اجتماع رؤساء هيئتي
اجتماع رؤساء هيئتي الدواء والغذاء، فيتو
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عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والمساهمة في التعاون المثمر من أجل النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد رئيسا الهيئتين على أهمية التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلية وتعزيز سبل التعاون بينهما، وأهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم.

الحصول على الدواء الآمن والفعال

وأشارا إلى قدرة الهيئتين على المسير قدما في سبيل تحقيق أهم مؤشرات جودة الحياة للمواطن وهو الحصول على الدواء الآمن والفعال، وهو الحال نفسه فيما يخص سلامة الأغذية المتداولة، وشعور المواطن بالرضا والأمان، وتمتعه بصحة سليمة.

جاء ذلك في إطار التواصل المستمر، وتبادل الآراء ووجهات النظر، ورسم الآليات والسياسات التي تضمن حصول المواطن على الرفاهية وجودة الخدمات الدوائية والغذائية التي يحصل عليها.

ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية السابع والعشرين

كانت شاركت هيئة الدواء المصرية في ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية السابع والعشرين، وذلك بحضور  الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، كما شاركت الهيئة فى معرض مستلزمات مصانع الأدوية وذلك في العاصمة الأردنية عمان، والذي ينظمه الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية.

وترأس نائب رئيس هيئة الدواء المصرية إحدى الجلسات المنعقدة خلال الملتقى والتي كانت بعنوان (آفاق ومستقبل صناعة الأدوية ذات القيمة المضافة في البلدان العربية)، وأكد خلالها حرص الدولة المصرية على  توطين الأدوية الحديثة والمبتكرة وذات القيمة المضافة، والعمل وفقا لأحدث المرجعيات العالمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، والتعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي.

واستعرضت الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، تجربة مصر في إصدار قرار وآليات تسجيل المستحضرات المبتكرة، والتي تعد النموذج الأمثل لتلك الأدوية، والتي تعكس اهتمام هيئة الدواء المصرية بدعم وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء، وتوفير أدوية مصرية ذات ميزة علاجية مبتكرة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم مسيرة العمل العربي المشترك في الشأن الدوائي، والحرص على تبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة، وإتاحة الفرصة أمام المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية للتواجد بشكل قوي داخل الأسواق العربية جنبا إلى جنب مع توغلها في العمق الإفريقي؛ لتصبح مصر بوابة مركز صناعة الدواء بمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا والوطن العربي؛ مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وقدرتها وإمكانياتها وخبرتها التصنيعية الكبيرة والمتميزة.

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