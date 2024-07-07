الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انطلاق فعاليات "أيام الثقافة الصربية في مصر" الأربعاء المقبل

تُطلق وزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع نظيرتها الصربية، فعاليات "أيام الثقافة الصربية في مصر"، خلال الفترة من 10 حتى 12 يوليو 2024، وذلك بمناسبة مرور 116 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يُشارك في الفعاليات عدد من المؤسسات المصرية والصربية، من بينها: "وزارة الخارجية المصرية،  الهيئة العامة لتنشيط السياحة، سفارة صربيا بالقاهرة، سفارة جمهورية مصر العربية في صربيا"، بهدف التأكيد على أهمية الثقافة، ودورها الفاعل فى ربط العلاقات بين البلدين، واستثمار هذا النشاط فى التعريف بالتاريخ المشترك بينهما.

تفاصيل فعاليات أيام الثقافة الصربية

تبدأ الفعاليات باستضافة المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، صباح الأربعاء 10 يوليو 2024، ندوة بعنوان "حركة عدم الانحياز ودورها العالمي"، يديرها  الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويُشارك بها  كل من: "الدكتورة إيمان عامر أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر ومدير مركز البحوث والدراسات التاريخية بجامعة القاهرة، الدكتور دراجان تيودوسيتش  كبير المُؤرشفين بمؤسسة أرشيفات يوجوسلافيا، الدكتورة زبيدة عطا أستاذ العصور الوسطى وعميد كلية الآداب جامعة حلوان سابقًا، السفير عزت سعد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، والمدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية سابقًا، ميلان ترزيتش مدير أرشيفات يوجوسلافيا، الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فوك سيميتش من صربيا".
وفي السابعة من مساء نفس اليوم يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "مصر وصربيا ـ علاقات ثقافية". تتضمن كلمات ومداخلات لكل من: "الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، السفير ميروسلاف تشيستونيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية ببلجراد، الدكتور إبراهيم غزالة أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، الكاتبة الصحفية سهى زكي، المهندس عمرو الشريف مصمم الديكور والإضاءة بدار الاوبرا المصرية، الدكتورة مرفت السويفي أستاذ الخزف بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، الأديبة الروائية مي خالد، السيد ميومير جورجيفيتش نائب وزير الثقافة الصربية"، ويدير الأمسية،  الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي عن دولة صربيا.

فعاليات أيام الثقافة الصربية في الأوبرا ودار الكتب

كما تُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الأرشيف الوطني الصربي، معرضًا ضخمًا يتضمن عرضًا لأبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر، وذلك في بهو المجلس الأعلى للثقافة، والمقرر افتتاحه في العاشرة والنصف صباح الأربعاء 10 يوليو 2024.

وتستمر الفعاليات الثقافية فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يوم 11 يوليو 2024، حيث  يفتتح فى السابعة مساءً، بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا، عددًا من المعارض الفنية والتاريخية الصربية، من بينها: معرض للحرف اليدوية الصربية، ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "تجربة صربيا الجبال والأنهار"، ومعرض يضم عددًا من مقتنيات السيدة الأولى زوجة الرئيس الراحل تيتو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز، والتي تحظى بتقدير بالغ من الشعب الصربي لدورها المجتمعي البارز خلال هذه الفترة، ويصاحب المعرض عرض مادة فيلمية تشير لهذه الفترة.

ويعقب المعرض حفل فني بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يخرجه المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ويتضمن عددًا من الفعاليات، من بينها: مشاركة "فرقة كولو" للفنون الشعبية الصربية، وتشارك معها في العرض فرقة "رضا للفنون الشعبية"، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

كما يعرض فى السابعة مساء  12 يوليو، الفيلم الصربي "الملك بيتر"، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وزير الثقافة يعقد اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والهيئات لمناقشة استراتيجية الفترة المقبلة

وزير الثقافة: نستهدف وضع خطة عمل مرحلية للنهوض بكافة القطاعات التابعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الثقافة المصرية أحمد هنو وزير الثقافة حفلات دار الاوبرا المجلس الأعلى للثقافة دار الكتب والوثائق الأوبرا صربيا أيام الثقافة الصربية

مواد متعلقة

فعاليات وزارة الثقافة كاملة العدد خلال عيد الأضحى المبارك (صور)

وزارة الثقافة تُطلِق 5 مكتبات متنقلة جديدة للمحافظات الحدودية

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

شيكابالا يهاجم رابطة الأندية لعدم تأجيل مباريات الدوري بعد وفاة أحمد رفعت

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

العربية ادمرت، أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث سيارة

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

منوعات

المزيد

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

المزيد
الجريدة الرسمية