حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة.