الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد 7 يوليو 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب بحركة تعاملات مساء الأحد الموافق 7 يوليو 2024. 

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الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24

(سجل  سعر الذهب عيار 24 نحو 3670 جنيها للجرام).

ماذا تعرف عن الذهب عيار 24؟

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

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الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

(سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3200 جنيه للجرام).

ماذا تعرف عن الذهب عيار 21؟

يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24. 

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5% من الذهب و12.5٪ من السبائك.

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الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

(سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2750 جنيها للجرام)

ماذا تعرف عن الذهب عيار 18؟

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

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الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2140 للجرام.

ماذا تعرف عن الذهب عيار 14؟

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

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