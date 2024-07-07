الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

تسجيل 225 إصابة بالحمى النزفية في العراق خلال 6 أشهر

الحمي النزفيه في
الحمي النزفيه في العراق،فيتو

كشف مصدر في وزارة الصحة العراقية تسجيل أكثر من 225 إصابة بالحمى النزفية، خلال النصف الأول من عام 2024.

الحمي النزفية تضرب العراق

وقال المصدر، إن "النصف الأول من العام الجاري سجلت دوائر الصحة، بما فيها إقليم كردستان، ما يقارب 225 حالة حمى القرم-الكونغو النزفية، وهناك حالات مشتبه بها يجري التحقق منها".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الصحة سجلت ما يقارب 30 حالة وفاة من المصابين بالحمى النزفية، غالبيتها في محافظة ذي قار التي سجلت أعلى الإصابات"

وبيّن أن "غالبية الإصابات كانت لمربي المواشي والجزارين الذين يكونون في احتكاك مباشر مع الوسيط الناقل للمرض".

ويشهد العراق انتشارًا كبيرًا لظاهرة ذبح المواشي خارج المجازر الحكومية المجازة لذلك، التي يتم خلالها فحص المواشي عبر أطباء بيطريين.

وبحسب "مايو كلينيك" تضم الحمى النزفية مجموعة من الأمراض المُعدية التي يمكن أن تتسبب بالإصابة في اضطرابات تهدد الحياة، إذ تتلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، وتعوق قدرة الدم على التجلط.

 وعادةً لا يكون النَّزيف الداخلي الذي ينتج عن هذه الحالة مهددًا للحياة، لكن الأمراض نفسها يمكن أن تعرِّض الحياة للخطر.

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