خبير لـ فيتو: تحالف مالي والنيجر وبوركينا فاسو يهدف للانتقام من الإيكواس

قال محمد الجزار، الباحث في الشأن الإفريقي، إن القمة الثلاثية التي عقدها قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تهدف إلى صناعة نظام إقليمي جديد موازي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ( إيكواس) الذي تهيمن عليها فرنسا وتتحكم في قراراتها.

أهم مخرجات قمة الدول الثلاث مالي والنيجر وبوركينا فاسو

وأضاف الجزار أن هذا الهدف هو أهم أهداف إنشاء تحالف دول الساحل بعدما تصاعد العداء بين القادة العسكريين الحاكمين لتلك الدول مع فرنسا، ورفعهم لشعارات الاستقلال ورفض التبعية لباريس.

ومن ضمن أهداف اتفاقية الاتحاد التي وقعتها الدول الثلاث تهدف للضغط علي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ( إيكواس ) ومحاولة الانتقام منها والسعي إلى تفكيكها بسبب العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها على تلك الدول كعقوبة على انقلابهم على النظم الحاكمة في بلدانهم، مع رفضهم للالتزام بمدة زمنية للفترة الانتقالية، أوتسليم السلطة للمدنيين في وقت قريب.

وتسعى الدول الثلاث إلى تغيير الحلفاء الدوليين في منطقة الساحل الأفريقي وغرب أفريقيا، وخاصة التخلص من التبعية لفرنسا، وإحلال روسيا والصين خلفا لها، خاصة بعدما تم دعم تلك النظم العسكرية من قبل روسيا.