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ثقافة وفنون

لقاء سويدان لـ فيتو: الأطباء أنقذوا حياتي، وهؤلاء الفنانون لم يتركوني لحظة

لقاء سويدان، فيتو
لقاء سويدان، فيتو

كشفت  الفنانة لقاء سويدان آخر تطورات حالتها الصحية بعد العملية الدقيقة التي خضعت لها.

الفنانة لقاء سويدان فى أول تصريحات عقب شفائها

 

وقالت لقاء سويدان في تصريح لـ فيتو: “الحمد لله أصبحت بخير، الأطباء أنقذوني، ولو كنت تأخرت قليلا لربما تفاقمت الأمور بشكل أكبر”.

 

وتابعت: أشكر كل زملائي الذين لم يتركوني أبدا وهم كثيرون، لكن على سبيل المثال طارق صبري، وبسمة داوود، ودنيا المصري، ورشا سليمان، وعمرو القاضي، وغيرهم.

 

وكانت الفنانة لقاء سويدان خضعت لعملية جراحية دقيقة في الجهاز الهضمي، ونشرت صورة لها من داخل غرفة العمليات، وعلقت عبر حسابها بموقع فيس بوك: “توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية، ربنا يقطعها عادة”.

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