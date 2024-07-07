وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات زيادة إمداد المياه لمحطة القاهرة الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم الأحد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه العكرة لإمداد محطة مياه القاهرة الجديدة، من أجل تلبية الاحتياجات المائية للمناطق المخدومة، وفقا لخطط تنمية مناطق القاهرة الجديدة وامتداداتها العمرانية، والعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي، والجهاز التنظيمي، لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، ووضع خطة عمل متكاملة، والتنسيق مع الجهات المعنية.

واستمع الشربينى لشرح مفصل عن الموقف التنفيذى للمشروعات، التى تشمل، استبدال الخط الثانى بالخطوط العكرة من المأخذ بالمعادى وحتى محطة مياه القاهرة الجديدة، والأعمال الجارى تنفيذها بالقطاع الثانى، وأعمال التقاطعات مع المحاور المرورية المقرر تنفيذها بالقاهرة الجديدة ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق لربط المدينة بالطريق الدائرى الأوسطي، ومشروع توسعات روافع المياه العكرة (2 - 3 - 4)، والحل العاجل لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه القاهرة الجديدة بطاقة 150 ألف م3/يوم.