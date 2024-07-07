محمد عطية: دعم الفن والأدب الفلسطيني ضرورة لمواجهة الاحتلال

طالب الفنان محمد عطية بضرورة دعم الفن والأدب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الفن والأدب يوثقان تاريخ الشعوب، وأن أكثر ما يغضب المحتل هو عدم امتلاكه لهوية أو تاريخ فني يروي قصته، لذلك يلجأ إلى سرق التراث ونسبه لذاته.

الفنان محمد عطية يدعم الشعب الفلسطيني

في هذا السياق نشر عطية فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قال فيه: مهم ندعم الفن والأدب الفلسطيني، دي أكتر حاجة بتجنن المحتل، لأنه لا يمتلك هوية فبيحاول طول الوقت يسرق التراث وينسبها لنفسه، مفيش حاجة بتوثق تراث الشعوب زي الفن والأدب فـ مهم جدا ندعم الفن والأدب الفلسطيني.

ومؤخرا، ظهر محمد عطية في فيديو انهار فيه على الهواء، لحظة حديثه عن القضية الفلسطينية وأبشع الجرائم التي يتعرضون لها الأهالي في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى حتى الآن، ومن وقتها وتحولت صفحة الفنان إلى أرشيف من الفيديوهات المأساوية، حتى يوثق كل جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.