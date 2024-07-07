انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق فرع شركة مستحضرات تجميل بالجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق هائل داخل فرع إحدى شركات مستحضرات التجميل الشهيرة في منطقة أكتوبر، للكشف عن ملابساته وحصر حجم التلفيات.

حريق بأحد فروع شركة مستحضرات تجميل شهيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في محل تجاري بمنطقة 6 أكتوبر يستخدم كفرع لإحدى شركات مستحضرات التجميل الشهيرة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة اندلاع حريق في محل يستخدم كفرع لإحدى شركات مستحضرات التجميل الشهيرة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للوحدات السكنية المتواجدة في ذات العقار أو العقارات المجاورة له.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق نشب في محل يستخدم فرع لإحدى شركات مستحضرات التجميل الشهيرة، بدون إصابات أو خسائر بشرية.