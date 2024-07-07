مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها
تقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب، بتقرير طبي لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب بالتعدي عليها وضربها.
في هذا السياق كشف التقرير مفاجأة وهي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.
وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حررت محضرا بقسم الشرطة تتهم خلاله طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها، وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.
وعلى الجانب الآخر، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في القضية، وواجهته بتهمة الاعتداء شيرين عبد الوهاب تكسيره ستوديو بالتجمع، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل حبيب، بضمان مالي على ذمة التحقيق.
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