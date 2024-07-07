الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

 تقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب، بتقرير طبي لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب بالتعدي عليها وضربها. 

 

في هذا السياق كشف التقرير مفاجأة وهي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.

 

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حررت محضرا بقسم الشرطة تتهم خلاله طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها، وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.

 

وعلى الجانب الآخر، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في القضية، وواجهته بتهمة الاعتداء شيرين عبد الوهاب تكسيره ستوديو بالتجمع، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل حبيب، بضمان مالي على ذمة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة شيرين عبد الوهاب المطربة شيرين عبد الوهاب المطربة شيرين عبدالوهاب المطربة شيرين المطرب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب

مواد متعلقة

ناصيف زيتون يكشف عن لقطات خاصة من حفل زفافه على الفنانة دانييلا رحمة (صور)

وفاة الفنان محمد حاكم عن 80 عامًا..والجمعية المصرية للكاريكاتير تنعيه

الأكثر قراءة

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

زغلول صيام يكشف عن ضحية جديدة في الكرة المصرية بعد أحمد رفعت!

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

بعد أنباء تعيينه رئيسا للوطنية للإعلام، إجراءات خلو مقعد طارق سعدة بالشيوخ

منوعات

المزيد

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر من ماليزيا حول فضل القرآن على المسلمين ووسطية الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية