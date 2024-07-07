بعد توقعات خلافة سعدة لزين، إجراءات أداء رئيس الوطنية للإعلام اليمين أمام النواب

يقترب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، نقيب الإعلاميين، من تولي منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بقرار من رئيس الجمهورية خلفا لرئيس الهيئة الحالي، حسين زين.

اختيار طارق سعدة في منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وكانت "فيتو" نشرت قبل أيام تفاصيل التغييرات المرتقبة، والتي تضمنت إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سوف يصدر خلال ساعات، بعد الاستقرار على اسم الدكتور ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، لرئاسة المجلس خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، واختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين، واستمرار عبد الصادق الشوربجي فى منصبه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

وعملا بالقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

ومن الجدير بالذكر أن القانون نظم ضوابط تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تنص المادة 7 على: تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، على النحو الآتي:

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية.

6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.

7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

8- عضو من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب.

وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

شروط التعيين في المجلس الأعلى للإعلام

كما تضمن القانون شروط التعيين في المجلس الأعلى للإعلام، وفقا لما جاء في المادة 8 والتي تنص على: يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ما يأتي:

1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه.

6- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي وسيلة إعلامية.

ويشار إلى أن المادة 213 من الدستور تنص على: الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كشفت مصادر مطلعة لـ فيتو، أنه تم الانتهاء من التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقالت المصادر، إن قرار إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيصدر خلال ساعات، بعد الاستقرار على اسم الدكتور ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، لرئاسة المجلس خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

الاستغناء عن حسين زين واستمرار عبد الصادق الشوربجي

كما تم اختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين، واستمرار عبد الصادق الشوربجي فى منصبه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.